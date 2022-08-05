Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Операторы "Стугны" устроили "жатву птуристов"

Операторы «Стугны» устроили «жатву птуристов» (ВИДЕО)

5 авг 2022, 21:40
999

Оператори 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха з протитанкового ракетного комплексу «Стугна» спалили ще кілька одиниць ворожої техніки росіян — разом з особовим складом.





Про це повідомила пресслужба військової частини у п’ятницю, 5 серпня.

На шляху окупантське залізяччя зустрілось з операторами ПТРК «Стугна» окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Козаки влучно вразили чергові рухомі мішені — броньовану техніку та «Урал» з особовим складом. Розлетілась та довго палала ворожа техніка, а на росії хтось вже чекає на обіцяні Лади, — йдеться в коментарі до відео.

Раніше «Ракурс» показував, як на Херсонському напрямку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського знищили російський танк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров