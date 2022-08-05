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Ракурс
Оператори "Стугни" влаштували "жнива птуристів" (ВІДЕО)

Оператори «Стугни» влаштували «жнива птуристів» (ВІДЕО)

5 сер 2022, 21:40
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Оператори 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха з протитанкового ракетного комплексу «Стугна» спалили ще кілька одиниць ворожої техніки росіян — разом з особовим складом.





Про це повідомила пресслужба військової частини у п’ятницю, 5 серпня.

На шляху окупантське залізяччя зустрілось з операторами ПТРК «Стугна» окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Козаки влучно вразили чергові рухомі мішені — броньовану техніку та «Урал» з особовим складом. Розлетілась та довго палала ворожа техніка, а на росії хтось вже чекає на обіцяні Лади, — йдеться в коментарі до відео.

Раніше «Ракурс» показував, як на Херсонському напрямку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського знищили російський танк.

Джерело: Ракурс


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