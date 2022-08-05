Болгарія призупинила видачу туристичних віз росіянам

https://racurs.ua/ua/n173433-bolgariya-pryzupynyla-vydachu-turystychnyh-viz-rosiyanam.html

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Болгарія на невизначений термін призупинила видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості. Про це повідомляє Асоціація туроператорів росії (АТОР).

Консульство пояснило призупинення прийому документів «надзвичайною ситуацією, що склалася», пише АТОР. Влада Болгарії офіційно про таке рішення не повідомляла.

Раніше 5 серпня міністерство закордонних справ росії оголосило персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії.

Після цього прем'єр-міністр технічного уряду країни Гилиб Донєв заявив, що роботу консульства Болгарії в Санкт-Петербурзі тепер поставлено під питання. Він також додав, що уряд країни шукає спосіб розв’язувати цю проблему, пише російський пропагандистський ТАРС із посиланням на болгарський телеканал.

Наприкінці червня міністерство закордонних справ Болгарії вирішило скоротити чисельність російських співробітників дипломатичних представництв у країні до 23 дипломатів та 25 співробітників технічного персоналу. Тоді ж МЗС Болгарії передав російському послу список 70 осіб, яким було наказано залишити країну до 3 липня.

Тим часом виконувач обов’язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов 4 серпня заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала останній 4,2 тис. т зброї.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Nova.bg.

За перші чотири місяці від початку війни — до 30 червня були підписані (колишньою міністеркою економіки Корнелією) Ніновою дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд, 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною, — розповів Михайлов на прес-конференції.

Він додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх. На початку червня уряд Болгарії повідомляв, що передав Україні зброї на трохи більш як 100 мільйонів євро. Вона транспортувалася до України через польський аеропорт Жешув, що біля кордону.