Танк, две БМП и опорный пункт — ВСУ показали удары по россиянам

https://racurs.ua/n173267-tank-dve-bmp-i-opornyy-punkt-vsu-pokazali-udary-po-rossiyanam-video.html

Ракурс

На Херсонському напрямку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського знищили російський танк.

Відео удару 1 серпня з’явилося у Фейсбук 35 бригади.

Русскіє солдатікі замаскували свій танк Т-72. Сподівалися, ніхто його не помітить. А морські піхотинці не лише побачили ворожу техніку, але й вивели її з ладу за допомогою ПТРК «Стугна-П». Як результат, мінус один ворожий танк. І плюс один крок до нашої перемоги, — прокоментували ролик військові.

Тим часом єгерська 71 бригада влаштувала «соколине полювання». Так у цьому підрозділі назвали знищення кількох ворожих об'єктів за допомогою дронів.