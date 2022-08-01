Танк, две БМП и опорный пункт — ВСУ показали удары по россиянам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n173267-tank-dve-bmp-i-opornyy-punkt-vsu-pokazali-udary-po-rossiyanam-video.htmlРакурс
На Херсонському напрямку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського знищили російський танк.
Відео удару 1 серпня з’явилося у Фейсбук 35 бригади.
Русскіє солдатікі замаскували свій танк Т-72. Сподівалися, ніхто його не помітить. А морські піхотинці не лише побачили ворожу техніку, але й вивели її з ладу за допомогою ПТРК «Стугна-П». Як результат, мінус один ворожий танк. І плюс один крок до нашої перемоги, — прокоментували ролик військові.
Тим часом єгерська 71 бригада влаштувала «соколине полювання». Так у цьому підрозділі назвали знищення кількох ворожих об'єктів за допомогою дронів.
Наші безпілотники стали очима для артилерії. А вже вона за їхніми підказками громить рашистські опорні пункти та техніку за лінією фронту. Ми покажемо кілька таких азартних полювань із дронами. Цього разу трофеями стали дві ворожі бойові машини піхоти та взводний опорний пункт. Втрати живої сили противника невідомі, але на відео ви побачите паніку тих орків, які дивом вціліли.