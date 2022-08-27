Постріл «Стугни» знищив групу рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174147-dochekalysya-doky-orky-zavantajat-boiekomplekt-stugna-znyschuie-okupantiv-video.html

Ракурс

Захисники України влучним пострілом з протитанкового комплексу «Стугна» знищили фургон ворога з боєкомплектом.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 серпня, опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Розрахунок ПТРК «Стугна» дочекався, поки орки завантажать в фургон БК, і тільки тоді натиснув на кнопку, зробивши влучний пуск, — зазначається в описі відео.

Де саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Нагадаємо, у квітні один із розрахунків «Стугни» в районі Ізюма за три хвилини знищив чотири російські танки.