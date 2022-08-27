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Ракурс
Постріл «Стугни» знищив групу рашистів, скріншот відео

Дочекалися, доки орки завантажать боєкомплект — «Стугна» знищує окупантів (ВІДЕО)

27 сер 2022, 14:56
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Захисники України влучним пострілом з протитанкового комплексу «Стугна» знищили фургон ворога з боєкомплектом.





Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 серпня, опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Розрахунок ПТРК «Стугна» дочекався, поки орки завантажать в фургон БК, і тільки тоді натиснув на кнопку, зробивши влучний пуск, — зазначається в описі відео.

Де саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Нагадаємо, у квітні один із розрахунків «Стугни» в районі Ізюма за три хвилини знищив чотири російські танки.

Джерело: Ракурс


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