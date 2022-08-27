Кількість російських військових на території білорусі назвали у ГУР

Тисяча російських військових перебувають у білорусі, фото: «РБК»

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На території білорусі, за оцінками української розвідки, перебувають приблизно тисяча російських військових. Також там постійно розгорнуті два вузли зв’язку.

Представник Головно управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Таким чином, загроза російського сухопутного вторгнення з території білорусі на сьогодні знаходиться на низькому рівні, вона мінімальна. Буде зростати, якщо там розпочнеться розгортання потужного сухопутного компонента, — зазначив Скібіцький.

Зазначається, що наразі розвідка фіксує окремі підрозділи сил спеціальних операцій та не спостерігає перекидання в білорусь сухопутного компонента чи нарощування або створення будь-яких наступальних угруповань.

Вздовж кордонів зараз знаходяться лише батальйони збройних сил республіки білорусь, які проводять навчання, обладнали свої позиції і несуть службу на ротаційній основі, — зазначив представник ГУР.

Водночас територія Білорусі становить загрозу з точки зору ракетних ударів — як повітряного компонента, так і наземного.

Там розміщено один дивізіон ракетного комплексу «Іскандер», який і здійснює ракетні пуски, три дивізіони C-400, С-300.

Окрім прикриття російських бомбардувальників Ту-22, які заходять в повітряний простір білорусі і можуть нести крилаті ракети повітряного базування, зенітні комплекси також мають ракети, переобладнані на вид «земля-земля».

Їхня точність низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу, цивільному населенню. Бойова частина цих ракет містить орієнтовно шість тисяч маленьких осколків, вони розлітаються. І це загроза будь-якому об'єкту на їхньому шляху, — наголосив Скібіцький.

Джерело: «РБК-Україна»