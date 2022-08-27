Ейден Ейслін, Шон Піннер та Саадун Брагім на «судовому процесі» в окупованому Донецьку, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n174145-za-vnesok-u-rozvytok-advokatury-u-rf-nagorodyly-advokativ-zasudjenyh-do-straty-polonenyh.html

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У рф Гільдія російських адвокатів нагородила відзнакою «За внесок у розвиток адвокатури» Ігоря Вагіна і Дмитра Єршова.

На «судовому процесі», організованому донецькими терористами над трьома захопленими в полон іноземцями, котрі воювали на боці України, вказані особи були адвокатами полонених. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На сайті гільдії вказано, що Вагін і Єршов з 15 квітня перебувають у відрядженні в зоні так званої «спецоперації» (так у рф називають повномасштабне вторгнення в Україну).

Стверджується, що вони нібито щодня виїжджають на «слідчі дії» у зону бойових дій й «з ризиком для життя, безкорисливо виконують свої адвокатські функції».

Нагадаємо, так званий «суд» терористичного угруповання «ДНР» на початку червня засудив до страти полонених британці Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма, звинувативши їх у «найманстві». Нещодавно стало відомо, що донецькі терористи звинуватили у найманстві ще п’ятьох іноземців, які потрапили в полон.

Джерело: «Радіо Свобода»