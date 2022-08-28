Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Близько 400 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну

379 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)

28 сер 2022, 10:33
999

В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули вже 379 дітей.





Ще щонайменше 733 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 388;
  • Харківській області — 202;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Миколаївській області — 67;
  • Луганській області — 61;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 44.

Зокрема, 26 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури селища Кам’янка Пологівського району Запорізької області загинули двоє хлопчиків віком вісім років та один рік 8 місяців.

Зазначається, що через російські бомбардування та обстрілі пошкоджено вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів