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У Білопільській громаді через російські обстріли загорілися низка будівель, фото: ДПСУ

На Сумщині російські обстріли призвели до масштабної пожежі (ВІДЕО)

28 сер 2022, 13:29
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На Сумщині у Білопольській громаді російський обстріл призвели до масштабного займання будівель.





Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

27 серпня до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що через ворожий обстріл в одному із населених пунктів Білопільської ОТГ вогонь охопив будівлі на території місцевих школи та училища, — зазначають у відомстві. — Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши подальшому поширенню вогню та ліквідували пожежу.

У Держприкордонслужбі зазначають, що вчора, 27 серпня, рашисти понад 150 разів жорстоко обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Ворог накрив вісім прикордонних громад пострілами з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ.

Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів, знищена та пошкоджена цивільна інфраструктура: школа, дитячий садочок, гуртожиток училища, пошта, магазин та інші споруди, в т. ч. приватні будинки, — зазначають у ДПСУ.

У Білопільській громаді через російські обстріли загорілися низка будівель, фото: ДПСУ

У Білопільській громаді через російські обстріли загорілися низка будівель, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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