У ВМС назвали кількість кораблів з російськими крилатими ракетами в Чорному морі

Російські ракети продовжують загрожувати Україні, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n174176-u-vms-nazvaly-kilkist-korabliv-z-rosiyskymy-krylatymy-raketamy-v-chornomu-mori.html

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росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр».

Їхній загальний залп становить 24 ракети. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба ВМС України.

У Середземному морі перебувають п’ять ворожих носіїв «калібрів».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох ворожих кораблів та катерів, — зазначають у ВМС.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою (транспортним шляхом між Азовським і Чорним морями) здійснили:

до Чорного моря — вісім суден, з них два судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 38 суден, з них дев’ять суден рухалось з протоки Босфор.