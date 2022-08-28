В ВМС назвали количество кораблей с российскими крылатыми ракетами в Черном море

Российские ракеты продолжают угрожать Украине, фото: BBC

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росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр».

Їхній загальний залп становить 24 ракети. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба ВМС України.

У Середземному морі перебувають п’ять ворожих носіїв «калібрів».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох ворожих кораблів та катерів, — зазначають у ВМС.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою (транспортним шляхом між Азовським і Чорним морями) здійснили:

до Чорного моря — вісім суден, з них два судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 38 суден, з них дев’ять суден рухалось з протоки Босфор.