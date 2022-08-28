В ВМС назвали количество кораблей с российскими крылатыми ракетами в Черном море

В ВМС назвали количество кораблей с российскими крылатыми ракетами в Черном мореhttps://racurs.ua/n174176-v-vms-nazvali-kolichestvo-korabley-s-rossiyskimi-krylatymi-raketami-v-chernom-more.htmlРакурс
росія розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр».
Їхній загальний залп становить 24 ракети. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба ВМС України.
У Середземному морі перебувають п’ять ворожих носіїв «калібрів».
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох ворожих кораблів та катерів, — зазначають у ВМС.
Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою (транспортним шляхом між Азовським і Чорним морями) здійснили:
- до Чорного моря — вісім суден, з них два судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 38 суден, з них дев’ять суден рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.