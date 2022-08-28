Рашисты теряют контроль над дроном, скриншот видео

https://racurs.ua/n174175-vsu-ugnali-u-rashistov-dron-vo-vremya-semki-propagandistskogo-sujeta-video.html

Ракурс

Українські фахівці з радіолектронної боротьби перехопили контроль над дроном Mavic рашистів в момент, коли російський пропагандист Олександр Сладков знімав сюжет про його застосування.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Ми його втрачаємо", — констатують окупанти, бачачи, як контроль над дроном переходить до рук захисників України.

В результаті рашистам довелося терміново змінювати позиції, щоб їх не вирахували.

На цьому відео також можна побачити відомого російського неонациста Олексія Мільчакова. Ще до початку російської агресії він був відомим своїми знущаннями над тваринами. Під час війни на Донбасі він, зокрема, знущався над тілами загиблих українських військових.

Mavic — це цивільний квадрокоптер з камерою, вартість якого, залежно від комлпектування, становить близько 100 тис. грн. На відео рашисти зазначають, що на цьому дроні було встановлене спеціальне програмне забезпечення, покликане усунути його вразливість до перехоплення.