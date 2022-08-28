В Белопольской общине из-за российских обстрелов загорелся ряд зданий, фото: ГПСУ

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На Сумщині у Білопольській громаді російський обстріл призвели до масштабного займання будівель.

Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

27 серпня до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що через ворожий обстріл в одному із населених пунктів Білопільської ОТГ вогонь охопив будівлі на території місцевих школи та училища, — зазначають у відомстві. — Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши подальшому поширенню вогню та ліквідували пожежу.

У Держприкордонслужбі зазначають, що вчора, 27 серпня, рашисти понад 150 разів жорстоко обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Ворог накрив вісім прикордонних громад пострілами з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ.