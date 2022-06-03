Инсталляция из цветов «Призрак Киева» установила рекорд Украины, фото: Виталий Кличко

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Ракурс

«Привид Києва» — патріотична інсталяція, для облаштування якої висадили понад 20 тис. квітів, встановила рекорд України.

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Її внесли до Національного реєстру рекордів України в номінації «Найбільша квітково-патріотична композиція». Про це сьогодні, 3 червня, повідомив на своєму сайті мер Києва Віталій Кличко.

Колектив «Київзеленбуду» Подільського району створив композицію у вигляді легендарного «Привида Києва». Командування Повітряних Сил ЗСУ стверджує, що «Привид Києва» — це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці, — зазначив Кличко. — Площа цього квітника 150 м. кв, розмір 10 м х 15 м, висадили тут 23,5 тисячі квітів.

Мер Києва додав, що у різних районах столиці цієї весни створили близько трьох десятків патріотичних композицій, для чого висадили загалом 320 тис. квітів.

Серед цього переліку, зокрема, квітники у вигляді знаменитої марки з російським кораблем, літака «Мрія», за основу якого взятий дитячий малюнок, а також зображення матері, яка годує малюка в метро.