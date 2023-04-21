Рашисти вночі масовано атакували Україну «шахедами» — на Полтавщині є влучання

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Рашисти знову здійснили масовану атаку «шахедами», фото: «Супротив»
Рашисти вночі масовано атакували Україну «шахедами» — на Полтавщині є влучанняhttps://racurs.ua/ua/n182218-rashysty-vnochi-masovano-atakuvaly-ukrayinu-shahedamy-na-poltavschyni-ie-vluchannya.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня, здійснили масовану атаку по Україні безпілотниками-камікадзе типу «шахед».
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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що за попередньою інформацією, ворог застосував близько 10 БПЛА типу «Шахед-136», вісім з яких знищили захисники України.
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі повідомив про ворожий удар БПЛА по Полтавському району.
Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає, — зазначив він.