Рашисти вночі масовано атакували Україну «шахедами» — на Полтавщині є влучання

Рашисти знову здійснили масовану атаку «шахедами», фото: «Супротив»

https://racurs.ua/ua/n182218-rashysty-vnochi-masovano-atakuvaly-ukrayinu-shahedamy-na-poltavschyni-ie-vluchannya.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня, здійснили масовану атаку по Україні безпілотниками-камікадзе типу «шахед».

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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що за попередньою інформацією, ворог застосував близько 10 БПЛА типу «Шахед-136», вісім з яких знищили захисники України.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі повідомив про ворожий удар БПЛА по Полтавському району.