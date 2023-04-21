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Рашисти знову здійснили масовану атаку «шахедами», фото: «Супротив»

Рашисти вночі масовано атакували Україну «шахедами» — на Полтавщині є влучання

21 кві 2023, 08:12
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня, здійснили масовану атаку по Україні безпілотниками-камікадзе типу «шахед».


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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що за попередньою інформацією, ворог застосував близько 10 БПЛА типу «Шахед-136», вісім з яких знищили захисники України.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі повідомив про ворожий удар БПЛА по Полтавському району.

Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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