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Рашисты снова совершили массированную атаку «шахедами», фото: «Супротив»
Рашисты ночью массированно атаковали Украину «шахедами» — на Полтавщине есть попаданиеhttps://racurs.ua/n182218-rashisty-nochu-massirovanno-atakovali-ukrainu-shahedami-na-poltavschine-est-popadanie.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 квітня, здійснили масовану атаку по Україні безпілотниками-камікадзе типу «шахед».
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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що за попередньою інформацією, ворог застосував близько 10 БПЛА типу «Шахед-136», вісім з яких знищили захисники України.
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі повідомив про ворожий удар БПЛА по Полтавському району.
Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає, — зазначив він.
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