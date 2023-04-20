Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Смертельное приветствие принес FPV-дрон ВСУ сразу пяти россиянам

Смертельное приветствие принес FPV-дрон ВСУ сразу для пяти россиян (ВИДЕО)

20 апр 2023, 22:50
999

FPV-дрон Збройних сил України знищив окупантів армії росії, які зупинилися біля вантажного авто. Завдяки вдалій роботі оператора дрона вдалося денацифікувати одразу п’ятьох росіян.


.

Відеозапис оприлюднили у Телеграм-каналах 20 квітня.

Окрім цього, на ще одному відео у російських окупантів забуксував автомобіль. Дрон-камікадзе ЗСУ вирішив допомогти «завести авто зі штовхача».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров