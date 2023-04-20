Смертельное приветствие принес FPV-дрон ВСУ сразу пяти россиянам

https://racurs.ua/n182217-smertelnoe-privetstvie-prines-fpv-dron-vsu-srazu-dlya-pyati-rossiyan-video.html

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FPV-дрон Збройних сил України знищив окупантів армії росії, які зупинилися біля вантажного авто. Завдяки вдалій роботі оператора дрона вдалося денацифікувати одразу п’ятьох росіян.

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Відеозапис оприлюднили у Телеграм-каналах 20 квітня.

Окрім цього, на ще одному відео у російських окупантів забуксував автомобіль. Дрон-камікадзе ЗСУ вирішив допомогти «завести авто зі штовхача».