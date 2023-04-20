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Ракурс
Смертельне привітання приніс FPV-дрон ЗСУ одразу п’ятьом росіянам

Смертельне привітання приніс FPV-дрон ЗСУ одразу п’ятьом росіянам (ВІДЕО)

20 кві 2023, 22:50
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FPV-дрон Збройних сил України знищив окупантів армії росії, які зупинилися біля вантажного авто. Завдяки вдалій роботі оператора дрона вдалося денацифікувати одразу п’ятьох росіян.


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Відеозапис оприлюднили у Телеграм-каналах 20 квітня.

Окрім цього, на ще одному відео у російських окупантів забуксував автомобіль. Дрон-камікадзе ЗСУ вирішив допомогти «завести авто зі штовхача».

Джерело: Ракурс


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