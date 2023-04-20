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Ракурс
Мінкульт показав двері Лаври після УПЦ МП зі слідами метання ножів

Мінкульт показав двері Лаври після УПЦ МП зі слідами метання ножів (ВІДЕО)

20 кві 2023, 22:25
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Міністерство культури та інформаційної політики України 20 квітня показало приміщення охорони в Києво-Печерській лаврі, яким користувалася УПЦ МП. Стародавні двері XVIII століття використовувалися як мішень для кидання ножів. Також на них висять наручники.


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Що лишає після себе «рускій мір» та його прихильники — наслідки говорять самі за себе. На відео — приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП. На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів, — повідомив виконуючий обов’язки директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко.

Він також показав, що після того, як будівля була закрита від сторонніх осіб, в ній перебували працівники Державної служби охорони та поліція, що здійснювала контроль над безперешкодним проведенням слідчих дій.

Джерело: Ракурс


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