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Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины

Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины

21 апр 2023, 15:28
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Лефортівський суд Москви задовольнив клопотання про заочний арешт начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, повідомили у суді.


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Підстави — «звинувачення в організації терактів у росії».

Про які «теракти» йдеться, російські пропагандистські агентства не уточнюють. Українська влада неодноразово заперечувала причетність до подій у росії, зокрема до рейду до Брянської області та вибуху в Петербурзі, внаслідок якого загинув провоєнний блогер Владлен Татарський.

Буданову звинувачено в теракті, створенні терористичного співтовариства, незаконному обігу вибухових речовин та зброї, уточнює «РИА Новости».

Джерело ТАРС заявило, що Буданов «підозрюється в причетності до теракту на Керченському мосту» (вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року).

Буданова нібито оголошено в міжнародний розшук, зазначили в суді.

Источник: Ракурс


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