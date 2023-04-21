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Ракурс
Суд у Москві заочно заарештував начальника військової розвідки України

Суд в Москві заочно заарештував начальника військової розвідки України

21 кві 2023, 15:28
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Лефортівський суд Москви задовольнив клопотання про заочний арешт начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, повідомили у суді.


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Підстави — «звинувачення в організації терактів у росії».

Про які «теракти» йдеться, російські пропагандистські агентства не уточнюють. Українська влада неодноразово заперечувала причетність до подій у росії, зокрема до рейду до Брянської області та вибуху в Петербурзі, внаслідок якого загинув провоєнний блогер Владлен Татарський.

Буданову звинувачено в теракті, створенні терористичного співтовариства, незаконному обігу вибухових речовин та зброї, уточнює «РИА Новости».

Джерело ТАРС заявило, що Буданов «підозрюється в причетності до теракту на Керченському мосту» (вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року).

Буданова нібито оголошено в міжнародний розшук, зазначили в суді.

Джерело: Ракурс


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