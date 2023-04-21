Портнов выиграл в Печерском суде иск против журналистов

https://racurs.ua/n182244-portnov-vyigral-v-pecherskom-sude-isk-protiv-jurnalistov.html

Ракурс

Печерський суд Києва виніс рішення на користь проросійського діяча Андрія Портнова.

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Суддя Соколов задовольнив його позов проти журналістки та редакторки «Радіо Свобода» у справі про «захист його честі, гідності та репутації».

Редакція оскаржить це рішення у Київському апеляційному суді, написала у Фейсбук Наталія Седлецька.

Портнов, який нині перебуває під санкціями США, подав позов проти Седлецької до Печерського суду восени 2020 року.

Тоді йому не сподобався допис у Facebook, який журналістка опублікувала 17 серпня 2020 року. Того дня у Броварах підпалили автомобіль водія редакції «Схем» Бориса Мазура.

У дописі Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до команди видання, зокрема, про те, що раніше він оприлюднив особисті дані наших водіїв, їхні домашні адреси, та номери автомобілів, включно з тим авто, який зрештою спалили у Броварах.

Крім того, Портнов публічно погрожував «учбово-виховними заходами» редакції розслідувачів.

Суддя Олексій Соколов з Печерського суду вирішив, що Седлецька повинна «спростувати недостовірну інформацію» про Портнова.

Так само, згідно з рішенням суду, мають зробити видання Громадське, NV, 5 канал та Прямий, які передрукували допис Седлецької.

Нагадаємо, Портнов перебуває під санкціями через вплив на судову систему України.

З публічного простору він зник напередодні вторгнення рф, востаннє з’явившись в ефірі у Наталії Влащенко 15 лютого 2022 року із такими словами:

Нужно сохранять спокойствие, никуда не бежать, и находиться в своей стране.

Згодом у червні Портнов виїхав з України в напрямку Угорщини.

Його син призовного віку також виїхав (як волонтер) і не повернувся.