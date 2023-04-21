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Портнов виграв у Печерському суді позов проти журналістів
Портнов виграв у Печерському суді позов проти журналістівhttps://racurs.ua/ua/n182244-portnov-vygrav-u-pecherskomu-sudi-pozov-proty-jurnalistiv.htmlРакурс
Печерський суд Києва виніс рішення на користь проросійського діяча Андрія Портнова.
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Суддя Соколов задовольнив його позов проти журналістки та редакторки «Радіо Свобода» у справі про «захист його честі, гідності та репутації».
Редакція оскаржить це рішення у Київському апеляційному суді, написала у Фейсбук Наталія Седлецька.
Портнов, який нині перебуває під санкціями США, подав позов проти Седлецької до Печерського суду восени 2020 року.
Тоді йому не сподобався допис у Facebook, який журналістка опублікувала 17 серпня 2020 року. Того дня у Броварах підпалили автомобіль водія редакції «Схем» Бориса Мазура.
У дописі Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до команди видання, зокрема, про те, що раніше він оприлюднив особисті дані наших водіїв, їхні домашні адреси, та номери автомобілів, включно з тим авто, який зрештою спалили у Броварах.
Крім того, Портнов публічно погрожував «учбово-виховними заходами» редакції розслідувачів.
Суддя Олексій Соколов з Печерського суду вирішив, що Седлецька повинна «спростувати недостовірну інформацію» про Портнова.
Так само, згідно з рішенням суду, мають зробити видання Громадське, NV, 5 канал та Прямий, які передрукували допис Седлецької.
Нагадаємо, Портнов перебуває під санкціями через вплив на судову систему України.
З публічного простору він зник напередодні вторгнення рф, востаннє з’явившись в ефірі у Наталії Влащенко 15 лютого 2022 року із такими словами:
Нужно сохранять спокойствие, никуда не бежать, и находиться в своей стране.
Згодом у червні Портнов виїхав з України в напрямку Угорщини.
Його син призовного віку також виїхав (як волонтер) і не повернувся.