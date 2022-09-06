Син Портнова перетнув кордон як волонтер у березні і поки в Україну не повернувся - "Схеми"

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Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся.

За інформацією, отриманою журналістами з кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня 2022 року Львівська ОВА внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.

Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова ОВА винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона».

23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець». Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся.

Разом з ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він — племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. Іван Поддубнов також не повернувся в Україну станом на 6 вересня.

У Львівській ОВА, яка внесла Портнова у систему «Шлях», «Схемам» повідомили, що мають велику кількість заявок від людей, які їдуть за гуманітаркою, а «в адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти».

Громадська організація, яка ініціювала виїзд сина і племінника Портнова, зареєстрована у Сумах. Але вона не активна, і її засновники стверджують, що не займаються ввезенням волонтерки. Ще існує Громадська організація «Народна самооборона Львівщини», яка реально возить гуманітарку — але там нас запевнили, що цих людей вони не подавали, — повідомляють «Схеми».