Андрій Портнов виїхав з України у червні. Фото: theukrainians.org

https://racurs.ua/ua/n172598-portnov-vyyihav-z-ukrayiny-prykordonnyky-movchat.html

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Андрій Портнов, який обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича, втік з України.

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Проросійський діяч виїхав з України 3 червня 2022 року через автомобільний пропускний пункт «Чоп (Тиса)» у Закарпатській області. Журналісти відправили запит для ДПСУ, щоб прикордонники пояснили, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов виїхав з країни, оскільки діють обмеження для виїзду чоловікам призовного віку. Портнову 48 років. Про це 12 липня програма «Схеми» з посиланням на три незалежні одне від одного джерела повідомляє у Telegram.

У Прикордонній службі заявили, що відповіді не дадуть, бо «зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується законом України «Про захист персональних даних».

«Схеми» також звернулися до Служби безпеки України з проханням повідомити, чи досліджуються зв’язки Портнова з росією. Журналісти обіцяють оприлюднити відповідь після того, як вона надійде.

Нагадаємо, екс-нардеп з оточення Януковича Андрій Портнов повернувся до Києва в травні 2019 року після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського. Портнов втік з України у 2014 році після Революції гідності.

У Раді національної безпеки та оборони у вересні 2021 року повідомили, чи будуть запроваджувати проти Портнова санкції.

Джерело: «Схеми»