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Сын пресс-секретаря путина служил в ЧВК «Вагнера», заявил Пригожин
Сын пресс-секретаря путина служил в ЧВК «Вагнера», заявил Пригожинhttps://racurs.ua/n182255-syn-press-sekretarya-putina-slujil-v-chvk-vagnera-zayavil-prigojin.htmlРакурс
Син прес-секретаря путіна дмитра пєскова служив у ПВК «Вагнера», заявив ватажок цієї банди Євген Пригожин.
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Інтерв’ю із власником ПВК опублікував підконтрольний Пригожину пропагандистський ресурс «РІА ФАН». За його словами, син пєскова «відпрацював простим артилеристом». Пригожин не уточнює, чи брав він участь у бойових діях на окупованих територіях України.
Під опис Пригожина може підходити старший син Пєскова Ніколай Чоулз (носить прізвище вітчима). Йому 33 роки, близько десяти років він жив у Великій Британії, потім повернувся до росії.
У 2017 році ФБК Олексія Навального випустив розслідування про Чоулза. З нього випливало, що син прес-секретаря путіна від першого шлюбу живе в Москві життям мільйонера, хоча ніде не працює, а у Великій Британії відсидів у в’язниці за два злочини. Чоулз назвав розслідування Навального «провокацією».
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