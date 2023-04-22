Что известно о мирной инициативе президента Франции – украинский план Макрона

https://racurs.ua/n182261-ukrainskiy-plan-makrona-chto-izvestno-o-mirnoy-iniciative-prezidenta-francii.html

Ракурс

Агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон, за сприяння Китаю, шукає спосіб посадити за стіл переговорів керівництво рф і України.

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«Європейська правда» розповіла, що про це відомо.

За даними Bloomberg, Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику працювати з високопоставленим китайським дипломатом Ван Ї над створенням структури, яку можна було б використати як основу для майбутніх переговорів.

Агентство уточнює:

Французька стратегія передбачає, що переговори між росією та Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре.

Утім, джерела видання поки що не впевнені в тому, «чи отримав Макрон підтримку свого плану» з боку України та інших її союзників.

Пекін навряд чи можна назвати нейтральною стороною цього конфлікту. Китай і рф неодноразово обіцяли «зміцнювати зв’язки» та навіть висловили намір «активізувати співпрацю» між своїми збройними силами. Не можна забувати й про витоки даних щодо того, що Пекін постачав Москві щонайменше боєприпаси (це китайське керівництво, звісно, заперечує).

За словами джерел Bloomberg, «будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема від успішного весняного наступу України». При цьому, за оцінками агентства, «реалістичною метою» на 2023 рік «є просування на південь приблизно на 30 км», що створить умови для глибшого наступу у 2024 році.

Сам Макрон неодноразово заявляв, що підтримує пропоновану Зеленським «формулу миру», яка передбачає насамперед повне виведення російських військ з усієї української території, включно з Кримом. Як це може ужитися з макронівським планом всадити українців і росіян за стіл переговорів — поки зовсім не зрозуміло.