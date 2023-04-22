Первый «слив» секретных документов Пентагона произошел через 48 часов после 24 февраля.

https://racurs.ua/n182260-pervyy-sliv-sekretnyh-dokumentov-pentagona-proizoshel-cherez-48-chasov-posle-24-fevralya.html

Ракурс

Затриманий нацгвардієць Джек Тейшейра почав публікувати секретну інформацію Пентагону ще у лютому 2022 року.

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The New York Times пиш, що майже відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну Тейшейра опублікував розвідувальні дані про військові дії росіян в чат-групі на Discord, яка налічувала приблизно 600 учасників.

Пізніше анонім, який стверджував, що служить у ВПС США, «прогнозував» відхід російських військ від Києва на два дні раніше, ніж це фактично сталося.

У «злитих» документах того періоду містилися подробиці про російські та українські втрати, інформацію про дії російських спецслужб та оновлення про допомогу, яку надає світ Україні.

Деякі опубліковані розвіддані передбачали, що станеться на полі бою. Про те, що російські війська відійдуть від Києва, Тейшейра написав за декілька днів до того, як це сталося. Цю інформацію він нібито знайшов на сайті Агенства національної безпеки.

Раніше було відомо, що Тейшейра зливав інформацію у приватному невеликому чаті. Група, про яку йдеться зараз, була загальнодоступною. Там нацгвардієць писав, що активно прочісував секретні компʼютерні мережі у пошуках матеріалів про війну в Україні. Коли один із користувачів Discord закликав його не зловживати доступом до секретних розвідданих, Тейшейра відповів: «Занадто пізно».