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Ракурс
"Бессмертный полк" отменили, чтобы не давать повод говорить о современных потерях россии

«Бессмертный полк» отменили, чтобы не давать повод говорить о современных потерях россии в Украине

22 апр 2023, 10:19
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Свіжий тред військової розвідки у Твіттері Міністерства оборони Великої Британії цього разу присвячений різним маневрам російської пропаганди.


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Британці переконані: російській державі важко вдається зберігати послідовність в одному з головних наративів, що виправдовують війну — про те, що вторгнення в Україну нібито аналогічне радянському досвіду Другої світової війни.

18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цього року щорічних маршів пам’яті про «Велику вітчизняну війну» «Безсмертний полк» з міркувань «безпеки».

Насправді, пише британська розвідка, влада з високою ймовірністю турбувалася, що учасники маршів привертатимуть увагу до важких втрат у нинішній війні, вважають розвідники.

До цього власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин публічно висловлював сумнів у тому, що в Україні є якісь нацисти, як стверджує Кремль та його пропаганда.

Ще один приклад такої непослідовності пропаганди розвідка бачить у тому, що 12 квітня державне інформаційне агентство «РІА Новини» повідомило про якісь «унікальні» документи з архівів ФСБ, які вказують на причетність нацистів до вбивств 22 тис. польських громадян у Катині.

Насправді це вбивство сталося в 1940 році, і відповідальність за нього несе НКВС — структура, яка згодом переродилася у ФСБ. Навіть російська Державна дума у 2010 році офіційно засудила Йосипа Сталіна за наказ про цей розстріл.

Источник: Ракурс


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