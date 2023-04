"Безсмертний полк" скасували, щоб не давати привід говорити про сучасні втрати росії

Свіжий тред військової розвідки у Твіттері Міністерства оборони Великої Британії цього разу присвячений різним маневрам російської пропаганди.

.

Британці переконані: російській державі важко вдається зберігати послідовність в одному з головних наративів, що виправдовують війну — про те, що вторгнення в Україну нібито аналогічне радянському досвіду Другої світової війни.

18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цього року щорічних маршів пам’яті про «Велику вітчизняну війну» «Безсмертний полк» з міркувань «безпеки».

Насправді, пише британська розвідка, влада з високою ймовірністю турбувалася, що учасники маршів привертатимуть увагу до важких втрат у нинішній війні, вважають розвідники.

