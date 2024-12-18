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СБУ перехопила розмови рашистів, які свідчать про великі втрати військових КНДР на Курщині

СБУ перехопила розмови рашистів про великі втрати військових КНДР на Курщині (АУДІО)

18 гру 2024, 12:49
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Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам росії та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.


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Про це свідчить нове перехоплення СБУ, в якому медсестра лікарні у Московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині.

Джерело: Ракурс


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