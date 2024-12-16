У мережі опублікували перше відео розгрому Корейської народної армії на Курщині

https://racurs.ua/ua/n202227-u-mereji-opublikuvaly-pershe-video-rozgromu-koreyskoyi-narodnoyi-armiyi-na-kurschyni.html

Ракурс

Під час штурмових дій противника на території Курської області російської федерації воїни 17 окремої важкої механізованої бригади спільно з іншими підрозділами Сил оборони України завдали чималих втрат ворогу.

.

У мережі опублікували перше відео розгрому Корейської народної армії на Курщині.

На ньому видно, як групи піхоти наступають у сильно розріджених бойових порядках по відкритому полю завдовжки щонайменше 2 км. По корейцях активно працює артилерія, застосовуються касетні снаряди, спеціально розроблені американцями проти таких «м'ясних штурмів».

Також численні удари завдаються ударними дронами.

На відео десятки трупів корейців. Ми бачимо, що саме на цій ділянці та найвідоміша точка евакуації, знята пілотами Мадяра, де зібрано 23 трупи корейців, убитих, очевидно, ще до початку атаки на рубежі розгортання та підготовлених до евакуації.

Численні тіла, розкидані в полі та у посадках, ворог евакуювати можливості не має.

Одночасно 14 грудня корейські війська атакували ще двох напрямах. Усі атаки були відбиті українськими воїнами з величезними втратами для ворога.