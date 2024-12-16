Східний фронт: ЗСУ контролюють Курахове, російських ДРГ у Покровську немає

https://racurs.ua/ua/n202226-shidnyy-front-zsu-kontroluut-kurahove-rosiyskyh-drg-u-pokrovsku-nemaie.html

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У Покровську немає російських ДРГ. Про це 16 грудня повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

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Ворожих ДРГ у Покровську немає, бої на околицях міста не ведуться. Ворог намагається просунутись на відстань ближче до міста, — зазначив він.

За його словами, армія рф намагається проривати українську оборону через лівий та правий фланги Сил оборони, уникає «лобових» атак.

Українським військовим наразі вдалося відкинути підрозділи рф біля Піщаного, що неподалік Покровська та селища Шевченко, наразі там тривають бої.

Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, що біля міста Покровськ на Донеччині. Наразі російських диверсантів в Покровську немає, бої на околицях міста не ведуться — заявив Волошин.

Станом на грудень у прифронтовому Покровську залишалося приблизно 10 тис. жителів. Газ у місті вимнено, їжу та воду в Покровську розвозять благодійні організації. А через постійні російські обстріли у місті фіксуються відключення світла. Там також частково закрили найбільшу в Україні вугільну шахту.

Влада закликає жителів не зволікати з евакуацією у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації. Так, війська рф фіксували лише за кілька кілометрів від міста.

Наразі зі станції Павлоград відбувається відправлення евакуаційних потягів. Для реєстрації на потяг необхідно залишити заявку, зателефонувавши до контактного центру Покровської міської військової адміністрації за номером: 0−800−300−101.