У Раді можуть розглянути заяви Бойка, які повторюють російську пропаганду

https://racurs.ua/ua/n202225-u-radi-mojut-rozglyanuty-zayavy-boyka-yaki-povtoruut-rosiysku-propagandu.html

Ракурс

Парламент на погоджувальній раді може розглянути заяви Юрія Бойка, які повторюють російську пропаганду.

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Про це «Радіо Свобода» сказала заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Побачимо, що в цьому випадку може зробити парламент" сказала вона і додала, що «безлад, який може з’явитися в парламенті, — тільки на руку росії, — цитує її видання.

Напередодні нардеп Юрій Бойко, колишній співголова забороненої «Опозиційної платформи — За життя» розмістив у TikTok відео, в якому звинуватив неназваних «радикалів» у тому, що вони забороняють людям в Україні говорити рідною мовою, ходити у церкву, в яку ті хочуть, зносять пам’ятники і перейменовують міста. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не можна говорити про насильство і не згадувати при цьому російського лідера владіміра путіна.

Спікер нагадав голові депутатської групи «Платформа за життя та мир», який підняв тези пропаганди рф про «радикалів», що насправді за насильство в Україні відповідальний путін.

Нагадаємо, нардеп Бойко зробив заяву про «радикалів, які перейменовують міста та зносять пам’ятники» і заступився за російську мову.

Відповідну заяву Бойко зробив у соцмережі TikTok. На початку 45-секундного відео депутат згадав, що декілька років тому в США зносили памʼятники Христофору Колумбу — першовідкривачеві Америки.

Схоже, наші радикали взяли той самий курс і почали зносити памʼятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити у ту церкву, в яку вони хочуть ходити. І ось сьогодні ми бачимо, що цей рух триває, що насильство над людьми триває, — сказав Бойко.

Після цього керівник голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram:

Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз.

Бойко, який раптом заговорив про «радикалів» і «заборону говорити рідною мовою» в Україні, записував своє відео в светрі, дуже схожому на люксовий італійський бренд Kiton, приблизною вартістю 2,5 тисячі доларів. На цю деталь звернула увагу журналістка The Kyiv Independent.

Юрій Бойко міг би зараз писали листи з якоїсь із українських колоній на волю. Натомість він в светрі від італійського люкс-бренду Kiton приблизно за 2,5 тис дол розказує нам про страшних українських «радікалов». На 11 році війни з росією, — написала Євгенія Моторевська.

Минулого року Бойко задекларував за 2022 рік мільйони рублів у російському банку.