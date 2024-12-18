Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ перехватила разговоры рашистов о больших потерях военных КНДР на Курщине
СБУ перехватила разговоры рашистов о больших потерях военных КНДР на Курщине (АУДИО)https://racurs.ua/n202282-sbu-perehvatila-razgovory-rashistov-o-bolshih-poteryah-voennyh-kndr-na-kurschine-audio.htmlРакурс
Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам росії та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.
.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, в якому медсестра лікарні у Московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...