Китай удалил скандальное интервью посла во Франции, сомневающегося в суверенитете республик экс-СССР

https://racurs.ua/n182319-kitay-udalil-skandalnoe-intervu-posla-vo-francii-somnevauschegosya-v-suverenitete-respublik.html

Ракурс

Посольство Китаю у Франції видалило зі свого офіційного облікового запису в соцмережі WeChat розшифровку інтерв’ю посла Лу Шая.

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Стенограма була доступна кілька годин, пише Bloomberg, але зараз там, де вона була опублікована, стоїть позначка «видалена автором».

Лу Шай дав інтерв’ю французькому телеканалу LCI 21 квітня. Він, зокрема, заявив, що Крим «із самого початку належав росії», а Микита Хрущов нібито «подарував Крим Україні за часів Радянського Союзу». Крім того, посол Китаю у Франції заявив, що країни колишнього СРСР «не мають ефективного статусу в міжнародному праві, тому що не існує міжнародної угоди, яка б надавала чинності їх статусу суверенних країн».

Інтерв’ю Лу Шая викликало величезний резонанс, зокрема його засудили представники країн Балтії та України, а МЗС КНР довелося офіційно заявляти, що Китай поважає суверенітет усіх країн, які раніше входили до складу СРСР, а його позиція щодо Криму «залишається незмінною».

Після цього посол України у Франції Вадим Омельченко припустив, що Лу Шає має проблеми з географією, та нагадав, що подібні заяви суперечать офіційній позиції Китаю.

МЗС Китаю у роковини повномасштабного нападу росії на Україну опублікувало свою «позицію щодо політичного врегулювання української кризи». Серед 12 пунктів — повага та необхідність ефективної підтримки «суверенітету, незалежності і територіальної цілісності усіх країн» у міжнародно визнаних кордонах.