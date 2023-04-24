Україна та Євросоюз визнаватимуть і виконуватимуть судові рішення одне одного. Це стосується цивільних і комерційних справ.

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Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах (так звана Конвенція про судові рішення).

Як повідомляє сайт Ради Євросоюзу, ця Гаазька конвенція, укладена у 2019 році, є міжнародним договором, який зобов’язує держави-учасниці визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях.

У 2022 році Україна ратифікувала Конвенцію, згідно з якою договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені 1 вересня 2023 року, якщо жодна з них не заперечуватиме.

Держави-члени Європейського Союзу вважають, що немає фундаментальних перешкод, таких як пов’язані з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією чи дотриманням основних прав, які могли б перешкодити ЄС вступити в договірні відносини з Україною.

Таким чином, сьогоднішнє рішення відкриває шлях для вступу ЄС у договірні відносини з Україною відповідно до Конвенції про судові рішення. Це сприятиме визнанню та виконанню судових рішень ЄС та України у цивільних та комерційних справах, що робить його важливим інструментом сприяння міжнародній торгівлі, — повідомляє офіційний орган ЄС.

Конвенція про судові рішення була узгоджена на Гаазькій конференції з міжнародного приватного права та підписана 2 липня 2019 року. Вона набуде чинності 1 вересня 2023 року.