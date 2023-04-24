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СБУ задержала экс-разведчика Червинского по делу о ракетных обстрелах аэродрома «Канатово»
СБУ задержала экс-разведчика по делу о ракетных обстрелах аэродрома «Канатово»https://racurs.ua/n182328-sbu-zaderjala-eks-razvedchika-po-delu-o-raketnyh-obstrelah-aerodroma-kanatovo.htmlРакурс
Служба безпеки затримала колишнього в. о командира однієї із частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Це сталося 24 квітня у Тернопільській області.
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Про це «Суспільному» повідомили джерела в СБУ. Напередодні йому оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень.
Йому закидають перевищення службових повноважень. Він нібито самовільно організував невдалу «спецоперацію», яка призвела до обстрілу аеродрому на Кіровоградщині.
За даними слідства, Червінський разом з іншими військовими без згоди державних структур вирішивзаволодіти російським літаком, що призвело до обстрілу російськими військовими аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Тоді один український військовий загинув, ще 17 отримали поранення, а два бойові винищувачі повністю знищили.
Голова СБУ Василь Малюк згодом пояснював, що операція проводилася попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів.
СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд… Хочу наголосити, що ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання, — розповів Малюк.
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