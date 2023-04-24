СБУ задержала экс-разведчика Червинского по делу о ракетных обстрелах аэродрома «Канатово»

https://racurs.ua/n182328-sbu-zaderjala-eks-razvedchika-po-delu-o-raketnyh-obstrelah-aerodroma-kanatovo.html

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Служба безпеки затримала колишнього в. о командира однієї із частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Це сталося 24 квітня у Тернопільській області.

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Про це «Суспільному» повідомили джерела в СБУ. Напередодні йому оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень.

Йому закидають перевищення службових повноважень. Він нібито самовільно організував невдалу «спецоперацію», яка призвела до обстрілу аеродрому на Кіровоградщині.

За даними слідства, Червінський разом з іншими військовими без згоди державних структур вирішивзаволодіти російським літаком, що призвело до обстрілу російськими військовими аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Тоді один український військовий загинув, ще 17 отримали поранення, а два бойові винищувачі повністю знищили.

Голова СБУ Василь Малюк згодом пояснював, що операція проводилася попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів.