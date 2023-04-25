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Амортизаторы для авто от магазина запчастей «UKR PARTS», фото - oil2go.com.ua/
Амортизаторы для авто от магазина запчастей «UKR PARTS»https://racurs.ua/n182346-amortizatory-dlya-avto-ot-magazina-zapchastey-ukr-parts.htmlРакурс
За безопасность и комфорт во время езды в автомобиле отвечает большое количество компонентов. В частности важным фактором является качество ходовой части, которая состоит из немалого количества деталей.
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Чуть ли не ключевой деталью являются амортизаторы, обеспечивающие плавность хода, оптимальный тормозной путь, а также отсутствие негативных воздействий на кузов при езде по неровностям.
Из-за высокой нагрузки эти элементы подвески часто выходят из строя. В зависимости от условий эксплуатации менять амортизаторы следует каждые 60−80 тысяч километров пробега, но иногда эти сроки сокращаются вдвое. Купить амортизаторы в Киеве можно тут https://ukrparts.com.ua/category/amortizatori/c-109/
Магазин «UKR PARTS» станет оптимальным местом для комфортного выбора деталей с последующим заказом. Действует доставка по Украине, и возможность забрать детали в формате самовывоза.
Разновидности амортизаторов
По конструкции данная деталь разделяется на три вида:
Масляные. Достаточно распространенный вариант исполнения. Устанавливаются на автомобили, которые в основном эксплуатируются в городских условиях;
Газомасляные. Масло внутри не будет закипать, потому что применяется азотная жидкость. Подобные детали идеально ведут себя на неровных дорогах, но стоят не так мало, как масляные;
Газовые. Обеспечивают высокую устойчивость благодаря жесткости. Устанавливаются на спортивные и тяжелые автомобили.
Также амортизаторы разделяются на две категории в зависимости от исполнения:
Однотрубные. Жидкость и газ располагаются в одном цилиндре. Клапаны отсутствуют, а сама деталь создает идеальные условия для езды по ровным дорогам;
Двухтрубные. Усовершенствованная рабочая камера, где поршень перемещается благодаря маслу, а это создает устойчивость автомобиля на дорогах любого качества.
Некоторые путают стойки и амортизаторы. Стойками называются детали, когда амортизаторы и пружина — это одно целое. У некоторых производителя стойка разделена на две части и пружина с амортизатором устанавливаются отдельно.
Производители амортизаторов
Наряду с оригинальной продукцией большой популярностью пользуются заменители. Bilstein, JAPANPARTS, KYB, Meyle, Monroe, Sachs и прочие бренды выпускают достаточно качественную продукцию с гарантией. На многие автомобили выпускаются амортизаторы от нескольких десятков компаний, поэтому удастся найти детали под любой бюджет и запрос. Остается лишь найти специалистов для последующей замены.
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