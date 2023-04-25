Последствия обстрела аэродрома Канатово. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n182366-obstrel-aerodroma-kanatovo-chervinskiy-v-sude-zayavil-o-politicheskom-davlenii.html

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Запобіжний захід Роману Червінському, який був затриманий у справі про ракетний обстріл окупантами аеродрому «Канатове», обирає суд.

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На судовому засіданні Червінський, який був виконувачем обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації, заявив про політичний тиск. А справу проти себе він вважає сфальсифікованою. Саме судове засідання проходить у закритому режимі. Про це 25 квітня повідомляє «Українська правда».

Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів, — зазначив фігурант.

Тим часом журналіст Юрій Бутусов, який перебуває на суді, подав заяву про бажання взяти Червінського на поруки.

Але чимало людей виступають. На підтримку Романа, це дає надію, що під тиском громадської думки спроби його покарати проваляться. Це помста за публічні свідчення по Вагнергейту, нічого спільного. З правосуддям ця замовна справа не має, і це усі чудово розуміють, — написав він у Facebook та оприлюднив фото з полковником.

Нагадаємо, 24 квітня Служба безпеки затримала колишнього в. о командира однієї із частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського у справі про ракетний обстріл рф аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. Військовому закидають перевищення службових повноважень.

Слідство вважає, що Червінський разом з іншими військовими без згоди державних структур вирішив заволодіти російським літаком, що призвело до того, що росія обстріляла «Канатове». Тоді один український військовий загинув, ще 17 були поранені, а два бойові винищувачі повністю знищені.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що операція проводилася попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів.

Джерело: «Українська правда»