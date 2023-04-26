Злоупотребляет верой для оправдания зверств - Чехия о санкциях против Кирилла

https://racurs.ua/n182404-zloupotreblyaet-veroy-dlya-opravdaniya-zverstv-chehiya-o-sankciyah-protiv-kirilla.html

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Влада Чехії внесла до національного список санкцій Володимира Гундяєва (патріарха Кирила), повідомляє міністерство закордонних справ Чехії.

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Згідно з прес-релізом, таке рішення обумовлено тим, що патріарх, на думку чеської влади, «зловживає вірою для виправдання звірств, здійснених російськими солдатами в Україні». За словами міністра закордонних справ Яна Липавського, докази причетності патріарха до виправдання повномасштабної війни в Україні займають «більше сотні сторінок».

Санкції мають на увазі заборону на в’їзд до країни, заморожування активів за наявності таких, а також заборону на отримання коштів із Чехії.

У МЗС Чехії нагадали, що санкції проти патріарха вже запровадили деякі країни, зокрема Велика Британія, Канада, Литва та Україна. Однак на рівні ЄС санкцій проти Гундяєва наразі немає. Узгодження санкцій на рівні ЄС займе багато часу, вважає влада Чехії, тому і було вирішено запровадити обмежувальні заходи щодо глави РПЦ на національному рівні.

Після початку російського вторгнення в Україну патріарх Кирило фактично підтримав війну. У своїх проповідях він часто згадує військові дії, а також доводить причини вторгнення. Серед іншого, він говорив, що війну спровокували зовнішні сили для ослаблення росії.