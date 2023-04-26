В Херсоне под огонь россиян попали иностранные журналисты, есть погибший

https://racurs.ua/n182407-v-hersone-pod-ogon-rossiyan-popali-inostrannye-jurnalisty-est-pogibshiy.html

Ракурс

Кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно та його український асистент Богдан Бітик потрапили під удар, ймовірно, російського БПЛА в районі, де знаходиться сумновідомий Антонівський міст на виїзді з Херсона.

.

Кореспондент поранений, він у лікарні. Його помічник Богдан Бітик отримав дуже важкі поранення, і лікарі не змогли його врятувати.

Підступність ситуації в тому, що, якщо це дрон, то росіяни на сто відсотків бачили цивільний автомобіль журналістів та їхні куртки з написом «Преса», — розповів у своїх соцмережах український воєнкор Андрій Цаплієнко.

В Офісі генпрокурора відкрили провадження щодо обстрілу. Там розповіли, що Зуніно працював над матеріалом про життя в місті, яке тривалий час було в окупації, а тепер зазнає систематичних обстрілів з боку армії рф.

Журналіст видання La Repubblica Коррадо Зуніно, який отримав поранення в плече під час атаки безпілотника поблизу Херсона, почувається добре і перебуває під наглядом нашого посольства в Києві. Я разом з міністром Кулебою, який запевнив у повній співпраці української влади, — написав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Твіттері.

Таяні також поінформував про те, що сталося, прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні.