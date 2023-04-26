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Турецкие СМИ написали об инфаркте у Эрдогана
Турецкие СМИ написали об инфаркте у Эрдоганаhttps://racurs.ua/n182414-tureckie-smi-napisali-ob-infarkte-u-erdogana.htmlРакурс
У президента Туреччини Реджепа Ердогана, за попередньою інформацією, стався інфаркт міокарда.
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Про це повідомляє турецьке видання AVAZTÜRK.
Раніше президентові Туреччини стало зле під час прямого ефіру, де він відповідав на запитання журналістів у рамках передвиборчої кампанії.
Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали та дали рекламу. Приблизно за 20 хвилин трансляцію відновили.
Ми багато працюємо. У мене серйозна застуда. Ми подумали, що якщо ми скасуємо програму, то нас неправильно можуть зрозуміти. Я прошу у глядачів вибачення, — сказав турецький президент.
Після інциденту Ердоган скасував поїздку у рамках передвиборчої кампанії містами Туреччини.
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