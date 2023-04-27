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россия в 2023 году собирается «незаметно» завербовать 415 тыс. человек для войны с Украиной
рф в 2023 году собирается «незаметно» завербовать 415 тыс. человек для войны с Украинойhttps://racurs.ua/n182430-rf-v-2023-godu-sobiraetsya-nezametno-zaverbovat-415-tys-chelovek-dlya-voyny-s-ukrainoy.htmlРакурс
У 2023 році росія збирається «непомітно» завербувати 415 тисяч людей до війська для війни проти України.
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Про це розповіла The Washington Post із посиланням на витік документів американської розвідки.
У Міноборони росії нібито є погоджений путіним план, який передбачає набір людей на контракт. 300 тис. служитимуть як резерв, а решта 115 тис. формуватимуть нові підрозділи або поповнювати недоукомплектовані підрозділи.
Ця мета — частина плану міністра оборони сергія шойгу щодо розширення збройних сил з 1,15 млн до 1,5 млн до 2026 року. Згідно з планом, майже половина всього особового складу складатиметься з контрактників.
Призовники, які підписали довгострокові військові контракти, також враховуватимуться при досягненні цієї цілі.
За оцінками західної розвідки, росія розпочала вторгнення у лютому минулого року силами приблизно 150 тис. осіб.
Минулої осені в результаті «часткової мобілізації» було призвано понад 300 тис. осіб, і ще 50 тис., як вважають, воюють в Україні у «Вагнері». Також невідома кількість чоловіків, насильно призваних в так званих л/днр.
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