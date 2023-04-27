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ПАСЕ признала геноцидом принудительную депортацию украинских детей в рф
ПАСЕ признала геноцидом принудительную депортацию украинских детей в рфhttps://racurs.ua/n182448-pase-priznala-genocidom-prinuditelnuu-deportaciu-ukrainskih-detey-v-rf.htmlРакурс
Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії. Таким чином ПАРЄ підтримала резолюцію, яка стосується примусової депортації українських дітей та дорослих в росію. Про це повідомив член делегації Верховної Ради в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко.
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ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин. Нардеп вказав, що ПАРЄ вітає рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт президента росії володимира путіна, так званого дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової.
І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах, — вказав Гончаренко.
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