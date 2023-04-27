ПАРЄ визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей до рф

https://racurs.ua/ua/n182448-parie-vyznala-genocydom-prymusovu-deportaciu-ukrayinskyh-ditey-do-rf.html

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Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії. Таким чином ПАРЄ підтримала резолюцію, яка стосується примусової депортації українських дітей та дорослих в росію. Про це повідомив член делегації Верховної Ради в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко.

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ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин. Нардеп вказав, що ПАРЄ вітає рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт президента росії володимира путіна, так званого дитячого омбудсмена рф марії львової-бєлової.