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Почему путин разрешил депортацию украинцев без паспортов рф, указал ISW
Почему путин разрешил депортацию украинцев без паспортов рф, указал ISWhttps://racurs.ua/n182502-pochemu-putin-razreshil-deportaciu-ukraincev-bez-pasportov-rf-ukazal-isw.htmlРакурс
Указ президента рф, воєнного злочинця володимира путіна, який дозволяє після 1 липня 2024 року депортацію з окупованих територій України українців без російського громадянства, спрямований на те, щоби стимулювати місцевих мешканців отримувати паспорти рф.
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Як вказує американський «Інститут вивчення війни» ISW, указ путіна створює умови для подальшої масової депортації до росії мешканців окупованих районів України.
Цей указ кодифікує примусові методи заохочення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів, а також створює умови для депортації українців, які не погоджуються стати громадянами росії, — вважають аналітики ISW.
Влада рф також продовжує інші спроби депортації українців, зокрема дітей.
ISW вважає, що всі зусилля, спрямовані на депортацію українців до росії, порушують Женевську конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також можуть бути цілеспрямованою кампанією з етнічних чисток.
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