В ООН обеспокоены расизмом россиян по отношению к украинцам

https://racurs.ua/n182508-v-oon-obespokoeny-rasizmom-rossiyan-po-otnosheniu-k-ukraincam.html

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Організація Об'єднаних Націй «глибоко стурбована» расизмом росіян щодо українців, а також етнічних груп, які мешкають на території росії. ООН заявляє, що армія рф та підконтрольні кремлю приватні військові компанії продовжують порушувати права людини. Організація закликала москву припинити примусову мобілізацію та порушення прав людини.

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Також комітет ООН висловив «стурбованість» повідомленнями про розпалювання расової ненависті та пропаганду расистських стереотипів щодо етнічних українців.

Окрім цього, у звіті вказано, що в росії проводять примусову мобілізацію, від якої невідповідно страждають етнічні меншини і корінні народи.

Нагадаємо, Київ ініціював процес виключення росії із постійного членства у Раді безпеки ООН з правом вето і всієї організації загалом.