Владелец «Киевстара» и «Моршинской» Фридман зарабатывает на Росгвардии и охране путина — расследование

https://racurs.ua/n182578-vladelec-kievstara-i-morshinskoy-fridman-zarabatyvaet-na-rosgvardii-i-ohrane-putina.html

Ракурс

Власник «Київстару», «Сенс-банку» та «Моршинської» олігарх михайло Фрідман співпрацює з Росгвардією та охороною російського диктатора путіна.

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Що спільного у Фрідмана і російської армії? Це з’ясували «Схеми» у розслідуванні «Zастраховані».

Виявилося, що російський бізнес олігарха тісно пов’язаний з військовими та силовиками рф, які беруть участь у війні проти України, а також з великим підсанкційним підприємством, яке забезпечує російських військових формою та харчуванням.

Фрідман — підсанкційний олігарх, але він дотепер має бізнес у різних сферах, як в Росії, так і в Україні. В Україні його знають за діяльністю його бізнесу — «Альфа-банк» (нині це «Сенс-банк»), «Київстар», «Моршинська».

У росії Фрідмана добре знають за діяльністю, наприклад, компанії «АльфаСтрахования». Він володіє нею разом з бізнес-партнерами володіє через групу компаній «Альфа-груп».

Один з напрямків роботи цієї страхової компанії — це страхування службового транспорту російських силовиків та військових. Ця співпраця приносить державні контракти на сотні мільйонів рублів.

«Схеми» виявили, що «Альфа-страхування» страхувало й військові авто, що брали участь в агресії проти України.

Крім того, захист «АльфаСтрахования» поширюється і на службовий транспорт військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента рф путіна.

Фрідман був одним із перших російських олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС ще наприкінці лютого 2022 року.

В обґрунтуванні було сказано: Фрідман має міцні зв’язки з адміністрацією путіна, збудував бізнес коштом наближеності до влади. Фрідман з цим не згодний та намагається усіляко опротестувати накладення санкцій.