Папа Римский заявил о «секретной» миссии Ватикана в Украине - в Киеве пожимают плечами

https://racurs.ua/n182592-papa-rimskiy-zayavil-o-sekretnoy-missii-vatikana-v-ukraine-v-kieve-pojimaut-plechami.html

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Американська телекомпанія CNN повідомляє з посиланням на неназваного українського чиновника, що Києву нічого не відомо про «мирну ініціативу» папи римського Франциска, про яку той розповів журналістам у неділю під час перельоту з Будапешта до Риму.

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В інтерв’ю Reuters Папа Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії в Україні, а також готовий брати участь у поверненні додому дітей, примусово вивезених до росії з окупованих територій. Понтифік назвав місію «таємною».

Чиновник, близький до офісу президента України, заперечив будь-яку роль Ватикану в місії з припинення війни в Україні.

Президент Зеленський не погоджувався ні на які такі дискусії від імені України. Якщо переговори ведуться, то без нашого відома і погодження, — сказав він.

Раніше Франциск розповів журналістам, що Ватикан бере участь у негласних спробах досягти встановлення миру в Україні.

У Будапешті він провів переговори з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який — єдиний з усіх лідерів країн ЄС — зберігає зв’язки з Москвою. До цього понтифік зустрічався у Ватикані із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Ви можете собі уявити, що під час цих зустрічей ми не просто говорили про «Червону Шапочку». Ми все це обговорювали, — сказав Франциск. — Усі зацікавлені в дорозі до світу. Місія зараз триває, але вона поки що не публічна. Я все розповім, коли вона стане публічною.

Папа Римський Франциск неодноразово закликав до встановлення миру в Україні та назвав її країною-мученицею. Однак дехто критикує його за те, що він жодного разу прямо і беззастережно не засудив росію за вторгнення, вбивство десятків тисяч людей і руйнування сусідньої країни.